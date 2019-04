Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (585) Fußgänger stirbt nach Sturz von Treppe

Nürnberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.04.2019) stürzte ein 54-jähriger Mann auf einer Treppe am U-Bahnhof Friedrich-Ebert-Platz. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 04:40 Uhr teilten Zeugen einen verletzten und nicht ansprechbaren Mann im Verteilergeschoss des U-Bahnhofes Friedrich-Ebert-Platz mit. Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr reanimieren. Durch den Sturz zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache auf der Treppe gestürzt. Die Ermittlungen führt die Verkehrspolizei Nürnberg.

Michael Hetzner/n

