POL-MFR: (583) Exhibitionist belästigt zwei junge Frauen - Festnahme

Erlangen (ots)

Im Erlanger Stadtteil Alterlangen nahm die Polizei am Sonntagmittag (28.04.2019) einen Exhibitionisten vorläufig fest. Zwei Jugendliche hatten an seinem Verhalten Anstoß genommen.

Der leicht unter Alkoholeinfluss stehende 45-Jährige stand gegen 13:30 Uhr zwischen einer Baumgruppe am Kosbacher Weg und zeigte sich in schamverletzender Weise gegenüber zwei jungen Frauen. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen den Mann noch am Tatort fest.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Nach Anzeigenaufnahme wurde der 45-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Michael Hetzner/n

