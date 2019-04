Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (582) Taxifahrer gebissen und mit Stein geschlagen - Tatverdächtiger ermittelt

Ansbach (ots)

Wie mit Meldung 1441 vom 24.09.2018 berichtet, schlug ein bislang Unbekannter in den frühen Montagmorgenstunden des 24. September einen Taxifahrer in der Ansbacher Innenstadt mit einem Stein und flüchtete. Ein Tatverdächtiger konnte nun ermittelt werden und sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Am Nürnberger Hauptbahnhof bestiegen am späten Abend des 23.09.2018 zwei Unbekannte ein Taxi und gaben an, nach Ansbach zu wollen. Als der 57-jährige Taxifahrer kurz nach Mitternacht in der Naumannstraße in Ansbach hielt, verließen die Unbekannten das Taxi ohne zu bezahlen und rannten davon.

Der Taxifahrer nahm die Verfolgung auf und konnte einen der beiden Fahrgäste stellen. Der Unbekannte griff einen Stein und schlug diesen dem Taxifahrer auf den Kopf. Außerdem biss er den Taxifahrer in den Arm und flüchtete anschließend. Der Taxifahrer erlitt unter anderem Kopfverletzungen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Auswertung gesicherter Spuren am Tatort geriet nun ein 17-Jähriger in dringenden Tatverdacht. Beamte der Ansbacher Kripo nahmen den Jungen fest und auf Antrag der Ansbacher Staatsanwaltschaft wurde er gestern (29.04.19) einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell