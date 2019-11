Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geschwindigkeitsmessung an Schulweg: Raser droht Fahrverbot - #polsiwi

Hilchenbach (OT Müsen) (ots)

Am Dienstag (26.11.2019) führte der Verkehrsdienst eine Geschwindigkeitsmessung auf einem Schulweg in Hilchenbach durch. Auf der Hauptstraße in Müsen fuhr dabei ein VW Golf bei erlaubten 30 km/h mit 77 km/h in den Blitzer.

Den Fahrer erwartet laut Bußgeldkatalog in der Regel ein Bußgeld von 200,- Euro, 2 Punkte und ein Monat Fahrverbot.

