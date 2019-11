Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Lkw-Fahrer übersieht Kollegen beim Rangieren - #polsiwi

Netphen (OT Beienbach) (ots)

Am heutigen Mittwoch (27.11.2019), gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in Netphen-Beienbach, in Höhe einer Glascontaineranlage, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-Jähriger verletzt wurde. Der Mann, Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Netphen, war gerade dabei, Müll auf die Ladefläche eines städtischen Lkw zu schaufeln, als sein 27-jähriger Kollege am Steuer des Lkw diesen zurückfuhr. Der 58-Jährige wurde von einem Reifen des Lkw überrollt und schwer verletzt in ein Siegener Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell