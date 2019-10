POL-HB: Nr.: 0647 --Bauabfall illegal am Straßenrand entsorgt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, Carl-Krohne-Straße Zeit: 14.10.2019, 17:45 Uhr

In Gröpelingen haben Unbekannte eine große Menge Bauabfälle am Straßenrand abgeladen. Polizei und Feuerwehr sicherten den Müll und informierten die Entsorgungsbetriebe.

Eine 18-Jährige war gerade mit ihrem Pferd in der Carl-Krohne Straße unterwegs, als sie eine komplette LKW-Ladung mit Glaswolle bemerkte. Offensichtlich hatte hier jemand illegal seinen Bauabfall entsorgt. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte der Polizei befragten noch vor Ort Zeugen nach den möglichen Umweltverschmutzern. Dies blieb ohne Ergebnis. Die Feuerwehr wässerte die Glaswolle, damit sich die Fasern nicht verbreiten und deckte diese ab. Wer Hinweise zu den Verursachern hat kann sich an jede Polizeiwache in Bremen wenden.

