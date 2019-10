Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0644 --Überfall mit Clownsmaske--

Ort: Bremen-Obervieland, Kattenturmer Heerstraße Zeit: 14.10.2019, 05:40 Uhr

Am Montagmorgen überfiel ein bisher unbekannter Mann einen Supermarkt in Bremen-Obervieland. Der Räuber war mit einer Clownsmaske maskiert und bedrohte die 50-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Der bislang unbekannte Mann betrat gegen 05:40 Uhr den Supermarkt in der Kattenturmer Heerstraße und näherte sich der 50 Jahre alten Mitarbeiterin von hinten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Dame sodann auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Als die Kassiererin der Forderung nicht nachkam, flüchtete der Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am frühen Montagmorgen in der Kattenturmer Heerstraße sowie der nahen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Der Räuber wurde als etwa 1,80 Meter groß, ca. 25-30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas, einem schwarzes Kapuzenshirt sowie schwarzen Softshellhandschuhen bekleidet. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße Clownsmaske in Halloweenoptik und führte eine schwarze Schusswaffe mit sich. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

