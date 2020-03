Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestreift und weggefahren (12.03.2020)

St. Georgen (ots)

Rund 1000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 19.15 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Industriestraße. Ein 43-jähriger Fiat-Fahrer hatte sein Auto auf dem Parkplatz abgestellt und war einkaufen gegangen. Als er zurückkehrte, bemerkte er einen Streifschaden am Kotflügel hinten rechts. Der Unfall dürfte von einem Pkw-Fahrer verursacht worden sein, der seinen Wagen, bei dem es sich um einen dunklen Kombi mit VS-Kennzeichen gehandelt haben soll, rechts neben dem Fiat geparkt hatte. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei unter Tel. 07724 / 94950-0 erbeten.

