Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 17. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zigarettenautomat aufgebrochen, Geld und Zigaretten entwendet

Samstag, 15.02.2020, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 16.02.2020, 07:50 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh einen am Mittelweg in Wolfenbüttel aufgestellten Zigarettenautomat auf. Aus dem Automat wurde das darin enthaltende Bargeld sowie Teile der Tabakwaren entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Dahlum: Buntmetalldiebstahl

Samstag, 15.02.2020, 16:50 Uhr, bis Sonntag, 16.02.2020, 12:30 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem auf einem Firmengelände in der Alleestraße in Dahlum abgestellten Container größere Mengen an Altbuntmetall. Der Wert des Diebesgutes wird im vierstelligen Bereich angegeben. Der Abtransport der Metalle erfolgte vermutlich mit einem weißen Transporter, ein solches Fahrzeug war am Tatort beobachtet worden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell