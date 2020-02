Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine, 15.02.2020 - 16.02.2020, 08:00 Uhr

Peine (ots)

Teuer und folgenreich endete für einen 27 Jahre alten Potsdamer Autofahrer sein Aufenthalt in Peine. Er wurde am vergangenen Samstag, 15.02.20, gegen 15:45 Uhr von einer Polizeistreife auf der Vöhrumer Straße in Peine mit seinem Auto angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann offenbar unter dem Einfluss von Marihuana stand. Außerdem wurde bei ihm eine Konsumeinheit Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Neben einer Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt werden auf ihn ein Strafverfahren wegen Erwerb und Besitz von BTM sowie ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 EUR zuzüglich der Kosten für die Blutprobe für die Fahrt mit dem Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zukommen.

Ebenfalls am Samstagmorgen, gegen 09:55 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B1 zwischen Bettmar und dem Weißen Kreuz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 71 Jahre alte Ilsederin leicht verletzt wurde. Wegen einem größeren Ast auf der Straße musste ein 63 Jahre alter Hildesheimer Autofahrer bremsen. Der hinter ihm fahrende 51jährige Hildesheimer bemerkte dies zwar noch rechtzeitig, der dahinterfahrende 73jährige Ilseder fuhr jedoch auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Dessen 71jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt, sie konnte das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung noch am gleichen Tag wieder verlassen.

