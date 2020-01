Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlag für Taxifahrer/Wechseltrick an Tankstelle

Werdohl/Neuenrade (ots)

Obwohl ihn der Fahrgast bedrohte, chauffierte ein Taxifahrer am Sonntagmorgen seinen Kunden vom Neuenrader Kaisergarten aus nach Werdohl. Im Aussteigen gegen 0.40 Uhr an der Neuenrader Straße verpasste ihm der Unbekannte einen Schlag. Der Streit setzte sich draußen am Taxi mit Stößen fort. Als er sich im Krankenhaus behandeln lassen wollte, saß dort auch der Kontrahent. Der Fahrer verzichtete auf die Behandlung und steuerte stattdessen die Polizeiwache an.

Mit einem Wechseltrick versuchte am Sonntag ein Unbekannter, die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Ütterlingser Straße zu betrügen. Kurz vor 18 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum und wollte zwei Energydrink-Dosen bezahlen. Dabei verwickelte er die Frau in ein verwirrendes Gespräch. Darauf fiel sie jedoch nicht herein. Die Videoaufnahmen aus dem Verkaufsraum bestätigen die Darstellung der Mitarbeiterin.

