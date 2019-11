Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwarzer Kleinstwagen auf Parkplatz beschädigt

Osnabrück (ots)

An der Hannoverschen Straße, zwischen der Pferdestraße und der Meller Straße, wurde am Samstagabend ein schwarzer VW up! auf einem Imbiss-Parkplatz beschädigt. Beim Ein- oder Ausparken stieß ein Unbekannter zwischen 19 und 19.30 Uhr gegen den Kleinstwagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend setzte der Unfallverursacher seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei Osnabrück, Tel. 0541/327-2215.

