POL-MK: Anhänger nicht mehr verkehrssicher

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte am Autobahnzubringer Lüdenscheid-Nord ein PKW-Anhänger Gespann. Auffällig war zunächst das Ladegut des Anhängers: der Aufbau eines Raritäten-Traktors. Die Ladung war völlig unzureichend und dilettantisch gesichert. Bei der Inaugenscheinnahme des Anhängers fielen die verbogene Zuggabel und bereits erhebliche Risse im Rahmen und an der Zuggabel auf. Diese wurde augenscheinlich auch teilweise bereits unsachgemäß "geflickt". Aufgrund dieser Feststellungen wurde der Anhänger zu einer nahegelegenen technischen Prüfstelle gebracht, um ihn durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen. Die Mängel bestätigten sich. Hinzu kam dann noch der vollends durchgemoderte Boden des Anhängers. Der Sachverständigte bescheinigte die Verkehrsunsicherheit. Die Weiterfahrt und der Betrieb wurden untersagt, die Kennzeichen entsiegelt. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter, der als Beifahrer zugegen war, wird nun eine Anzeige erstattet.

