Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohngebäude und Marktbude

Lüdenscheid (ots)

In der Zeit zwischen dem 21. Dezember und Donnerstag ist ein Unbekannter in ein größtenteils leerstehendes Wohngebäude an der Philippstraße eingebrochen. Er zerstörte ein Fenster und kletterte in das Gebäude. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Über Silvester wurde eine der Holzhütten am Sternplatz aufgebrochen. Der Händler hatte seinen Stand am Dienstag gegen 15 Uhr verschlossen. Am Donnerstagmorgen stellte er die Schäden an der Tür fest. Ein Unbekannter hatte die Ware durchsucht und war mit Socken, Mützen und Umhängetaschen als Beute geflohen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

