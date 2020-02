POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 15.02.2020 - 16.02.2020, 08:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 15.02.2020 - 16.02.2020, 08:00 Uhr

Salzgitter

Versuchter Diebstahl aus einem SB-Verkaufsstand - Zeit: Freitag, 14.02.2020, 18:00 Uhr - Samstag, 15.02.2020, 08:00 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Wehrstraße, vor dortiger Bäckerei. Hergang: Im genannten Zeitraum machte sich ein bislang unbekannter Täter an der im Kartoffel-SB-Verkaufsstand fest montierten Geldkassette zu schaffen. Zur Tatausführung hatte der Täter diverse Werkzeuge, u.a. ein Messer, eine Säge und eine Zange, verwendet - an die erhoffte Beute gelang der Täter jedoch nicht. Der durch die Hebel- und Sägeversuche entstandene Sachschaden wird auf unter 100,- Euro angenommen. Die verwendeten Tatwerkzeuge wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen wurde eingeleitet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Zeit: Freitag, 14.02.2020, 17:20 Uhr - Samstag, 15.02.2020, 10:00 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Thomasweg, Parkplatz. Hergang: Freitagabend stellte eine 49-jährige Salzgitteranerin ihren schwarzen Pkw VW Golf ordnungsgemäß und unbeschädigt auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Straße Thomasweg ab. Samstagmorgen musste die Frau dann eine augenscheinlich frische Beschädigung an ihrem Pkw feststellen - der Heckstoßfänger, die Heckschürze und das hintere Rücklicht wiesen starke (Lack-) Beschädigungen auf. Die Sachschadenshöhe wird auf 2000,- Euro geschätzt. Der Verursacher des Schadens hatte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort unerlaubt entfernt. Zeugen hatten beobachtet, dass am Freitagabend, gegen 19:40 Uhr, ein weißer Pkw dicht an dem beschädigten Golf geparkt / rangiert hätte. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

