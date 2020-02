Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 16. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht Freitag, 14.02.2020, 10:40h bis 12:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Bahnhofstraße

Am Freitag, 14.02.2020, in der Zeit von 10:40 Uhr bis 12:00 Uhr, war ein grauer Pkw BMW 5er auf dem Schotterparkplatz an der Bahnhofstraße in Wolfenbüttel abgestellt. Als die Fahrzeughalterin gegen 12:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden an der Frontschürze fest. Dort befanden sich leichte Kratzer sowie weißer Farbaufrieb.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Ölspur Samstag, 15.02.2020, 18:25 Uhr 38300 Wolfenbüttel

Am Samstag, 15.02.2020, 18:25 Uhr, musste neben der Polizei die Freiwillige Feuerwehr ausrücken, um eine Ölspur zu beseitigen, die sich von der Wendessener Straße, über Unter den Kastanien und Neindorfer Straße bis zur Kreuzung Halberstädter Straße erstreckte. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

