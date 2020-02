Polizei Salzgitter

POL-SZ: Beschädigte Pkw

Peine (ots)

Zwischen Freitag, 14.02.2020, 22:00 Uhr und Samstag, 15.02.2020, 05:15 Uhr kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Pkw in der Peiner Schäferstraße, Höhe Hausnummer 12. An einem Audi A8 und einem Hyundai i20 wurde jeweils der Lack zerkratzt. Weiterhin wurden an beiden Pkw die Reifen zerstochen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Peine (05171/9990) zu melden.

