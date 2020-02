Polizei Salzgitter

POL-SZ: Brand eines Einfamilienhauses in Lengede; Bewohnerin durch Rauchgas verletzt

Peine (ots)

38268 Lengede, OT Woltwiesche, Rostocker Straße

Zum Brand eines Einfamilienhauses kam es am Samstag, 15.02.2020, gegen 12:10 Uhr im Lengeder Ortsteil Woltwiesche. Vermutlich durch Überhitzung geriet Bratfett einer Pfanne in der Küche des Hauses in Brand. Löschversuche der 75-jährigen Bewohnerin misslangen, worauf das Feuer zunächst auf das Kücheninventar und später auf das Erdgeschoss sowie die angrenzende Garage übergriff. Das Feuer konnte rasch durch die Ortswehren des Peiner Südkreises unter Kontrolle und schließlich gelöscht werden. Am Gebäude entstand dennoch erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro; das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die 75-jährige Hausbewohnerin wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Klinikum Peine verbracht; ihr Ehemann blieb unverletzt.

Eingesetzte Feuerwehren:

- Woltwiesche - Kl. Lafferde - Lengede - Broistedt - Vechelde

Insgesamt 53 Kameraden, davon 19 Atemschutzträger. Dazu zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Streifenwagen der Polizei Peine sowie die Tatortgruppe der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel aus SZ-Lebenstedt.

i.A. Niemeyer, PHK

