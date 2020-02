Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Randalierende Person in Wilhelmshavener Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 10.02.2020, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven gegen 13:52 Uhr Kenntnis von einer randalierenden männlichen Person, die sich in der Wilhelmshavener Innenstadt in der dortigen Passage am Bahnhofsplatz 1 aufhalten soll.

Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die angaben, dass eine Passantin ihnen mitgeteilt habe, von einer alkoholisierten männlichen Person verbal und körperlich angegangen worden zu sein. Die männliche Person habe außerdem weitere Passanten angepöbelt.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten die Person im Bereich der Bahnsteige antreffen. Nach Ansprache soll diese versucht haben, einen Mitarbeiter zu schlagen und verschwand daraufhin in einem Abteil der Bahn. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Person, die sich verbal und körperlich aggressiv zeigte, im Abteil antreffen und zur Dienststelle verbringen. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um einen 55-Jährigen Mann handelte, der dem Gewahrsam zugeführt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 55-Jährige wieder entlassen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet die anzeigende weibliche Passantin, zu der keine Personalien vorliegen, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Anhaben zu dem Vorfall angeben können, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell