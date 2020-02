Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Jever - 26-Jähriger unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Jever (ots)

Beamte des Polizeikommissariates Jever kontrollierten am 11.02.2020 um 02:00 Uhr in der Wangerländischen Straße einen 26-jährigen Pkw-Führer, der unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenvortest auf THC verlief positiv, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten und die Weiterfahrt untersagten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell