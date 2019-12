Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Gaggenau (ots)

Die am Mittwochabend in der Badener Straße eingerichtete Kontrollstelle der Beamten des Polizeireviers Gaggenau wurde kurz vor 21 Uhr einem 33-jährigen Hyundai-Fahrer zum Verhängnis. Im Zuge der behördlichen Überprüfung stellten die Ermittler fest, dass der junge Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Da ein entsprechender Schnelltest den Verdacht erhärtete, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Wagen musste vorerst stehen bleiben.

