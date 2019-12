Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bühl (ots)

Der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Mercedes hat am Mittwochabend gegen 19:55 Uhr in einem Parkhaus in der Johannesstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen, die unter anderem auf der Aussage einer Zeugin beruhen, hatte der Lenker des Unfallwagens im Zuge eines Einparkmanövers einen geparkten Ford beschädigt und so einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht. Ohne das Malheur zu melden und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, suchte er anschließend das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zusätzliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07223 99097-0 entgegengenommen. /ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell