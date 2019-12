Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Betrunken in Kontrolle geraten, Polizistin beleidigt

Baden-Baden (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann musste in der Nacht auf Donnerstag seinen Führerschein in behördliche Obhut geben, nachdem er mit etwa 1,7 Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Bei einer Kontrolle des Opel-Fahrers kurz nach 1 Uhr in der Innenstadt konnten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Seinen Unmut über die polizeilichen Maßnahmen gab der Mittzwanziger durch Beleidigungen gegenüber einer Polizeibeamtin zum Ausdruck. Nach der Auswertung einer erhobenen Blutprobe sieht der 26-jährige nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung entgegen.

