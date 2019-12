Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - 18 Autofahrer missachten Stoppschild

Großfischlingen (ots)

Wieder mussten gestern Morgen 18 Autofahrer sanktioniert werden, weil sie an der Kreuzung L507/L542 das Stoppschild missachteten und ungebremst über die Kreuzung fuhren. Erst letzte Woche kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwerverletzt wurde, weil ein Autofahrer ungebremst über den Kreuzungsbereich fuhr. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 85 Euro.

