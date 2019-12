Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Einbruchsdiebstahl

Freimersheim (ots)

Unbekannte sind gestern Abend in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr in ein Anwesen in der Kirchstraße eingestiegen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter ein verschlossenes Toilettenfenster auf und sind über dieses in das Anwesen gelangt. Dort wurden mehrere Schränke angegangen. Was neben Bargeld noch entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 9550) oder mit der Kriminalpolizei Landau (06341 2870) in Verbindung zu setzen.

