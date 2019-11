Polizei Braunschweig

POL-BS: Gedenktafel über Dr. Heinrich Jasper entwendet - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

09./10.11.2019 Braunschweig, Bültenweg

Zum Diebstahl einer Gedenktafel auf dem Bültenweg sucht die Polizei mögliche Zeugen.

In der vergangenen Woche meldete die 69-jährige Eigentümerin des Hauses am Bültenweg 85 einen Diebstahl an ihrer Hausfassade. Die gerufene Polizei stellte fest, dass eine Gedenktafel, die an Dr. Heinrich Jasper erinnerte, gewaltsam von der Außenfassade entfernt und entwendet wurde.

Die gefundenen Spuren deuten darauf hin, dass ein Werkzeug benutzt worden sein muss und dass das gewaltsame Entfernen eventuell Lärm verursacht hatte. Der Wert der Gedenktafel wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl in der Nacht vom 09.11. auf den 10.11.2019 geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig