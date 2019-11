Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Braunschweig (ots)

Am vergangenen Freitag kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in Braunschweig-Thune in ein freistehendes Einfamilienhaus im Osterholzweg. Der oder die Täter brachen eine Terrassentür auf und entwendeten aus dem Haus dort vorgefundenen Schmuck. Wer in der Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt hat möge bitte die Kriminalpolizei unter 0531/476-2516 informieren.

