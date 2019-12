Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl- Ohne Versicherungsschutz

Bühl (ots)

Da ein 49-Jähriger am Mittwochmorgen mit seinem Elektroscooter in der Siemensstraße unterwegs war, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Bühl gegen den Mann. Bei einer genaueren Überprüfung des Zweirades gegen 06:15 Uhr stellten die Ermittler fest, dass an diesem kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. /jh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell