Polizei Salzgitter

POL-SZ: Einbrüche in Stadt und Kreis Peine

Peine (ots)

In der Zeit von Freitag, 14.02.2020, 07:45 Uhr - 20:15 Uhr, drangen bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Peiner Schäferstraße ein. Über einen Anbau gelangten der oder die Täter an das Schlafzimmerfenster im Obergeschoss, welches aufgehebelt wurde. Das Wohnhaus wurde augenscheinlich gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld und Schmuck konnten der oder die Täter unerkannt entkommen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im selbsten Tatzeitraum im Oberen Dohrweg in Groß Bülten. Vermutlich über die Terrassentür drangen der oder die unbekannten Täter in das Einfamilienhaus ein. Diebesgut war auch hier eine geringe Summe Bargeld und Schmuck.

In beiden Fällen sind mögliche Täterhinweise oder verdächtige Beobachtungen an die Polizei Peine (05171/9990) erbeten.

i.A. Niemeyer, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell