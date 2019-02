Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag beabsichtigt die 24-jährige Fahrerin eines Opels von der Straße Frettholz nach links auf eine Grundstückszufahrt einzubiegen. Dabei übersieht sie den ihr entgegenkommenden VW eines 54-jährigen Mannes aus Lemgo, der in Richtung Barntrup fährt. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich beide Fahrzeugführer. Die 24-Jährige aus Barntrup muss anschließend stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Der 54-Jährige kann die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell