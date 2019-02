Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zigarettenautomat abgerissen und geleert.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte haben einen an der Hauswand einer Gaststätte am Stukenbrocker Weg angebrachten Zigarettenautomaten abgerissen. Zeugen fanden den aufgebrochenen Automaten am Montagmorgen auf einem nahegelegenen Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße. Die Diebe entkamen mit Zigaretten und Bargeld in noch unbekanntem Umfang. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950 entgegen.

