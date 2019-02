Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Einladung für Medienvertreter - Änderung der Örtlichkeit!

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertreter zur Pressekonferenz am Mittwoch, 27. Februar 2019 um 12 Uhr ein. Behördenleiter Dr. Lehmann wird gemeinsam mit Polizeidirektor Jürgen Siebel und Polizeioberrätin Verena Mertens den Jahresbericht 2018 zur Verkehrsunfallentwicklung in Lippe vorstellen. Bitte beachten Sie, dass sich für die PK kurzfristig eine Ortsänderung ergeben hat. Sie findet nunmehr im Kreishaus Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5 in Raum 588 statt! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir aus Zuständigkeitsgründen im Rahmen der Pressekonferenz keine Fragen zu der Thematik "schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Lügde" beantworten können. Presseauskünfte zu diesem Thema bekommen Sie bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Bielefeld. Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, dass sich Medienvertreter in der hiesigen Pressestelle anmelden, sofern eine Teilnahme an dem Termin geplant ist.

