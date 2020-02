Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht PK SZ-Bad vom 15.02.2020, 09.00h - 16.02.2020, 09.00h

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht: Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Hagenstraße, Höhe Einmündung Werrastraße Zeit: 15.02.2020, 11.15 Uhr - 13.20 Uhr Hergang: Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wird ein parkender Pkw im Frontbereich leicht beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Sachbeschädigung: Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Augusta-Friedrich-Straße 37 Zeit: 14.02.2020, 18.00h - 15.02.2020, 12.20 Uhr Hergang: Bislang unbekannter Täter bohrt eine Schraube in den Reifen eines parkenden Pkw. Die Geschädigte äußerte einen Verdacht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

ED in Keller: Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Engeroder Straße 70 Zeit: 20.01.2020, 13.00 Uhr - 15.02.2020, 12.00 Uhr Hergang: Bislang unbekannte Täter brechen im o.a. Mehrfamilienhaus einen Keller auf, durchwühlen sämtliche Behältnisse und entweden schließlich eine Säge im Wert von 200EUR.

Inverkehrbringen von Falschgeld: Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Breslauer Straße, Sportsbar Zeit: 15.02.2020, 14.20 Uhr Hergang: Ein 44-jähriger Mann aus Serbien-Kosovo wollte am o.a. Ort einen falschen 20 Euroschein in einen Kassenautomaten verwenden. Dies war der Spielhallenaufsicht aufgefallen. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurde der Schein als Falschgeld erkannt. Die Herkunft des Geldscheins ist bislang unbekannt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das BTMG und Waffengesetz: Ein 31-jähriger Mann aus Salzgitter, welcher auf Beschluß des AG Goslar in der Klinik Dr. Fontheim untergebracht ist, wurde während eines genehmigten Ausgangs angetroffen. In diesem Zusammenhang wurde eine bislang unbekannte Substanz sowie ein Schlagring bei dem Mann aufgefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall: Ort: B 6, zwischen Posthof und SZ-Hohenrode Zeit: 15.02.2020, 17.15 Uhr Hergang: Eine 45-jähriger Fahrzeugführerin aus Liebenburg kam nach eigenen Angaben aufgrund von Problemen der NavigationsAPP auf ihrem Handy nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden mitfahrenden Töchter (10 und 17 Jahre) sowie auch die Fahrzeugführerin verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Körperverletzung/Ingewahrsamnahme: Ort: 38259 Salzgitter, Braunschweiger Straße, NIDIERAL-BAR Zeit: 16.02.2020, 04.50 Uhr Hergang: Nach zunächst verbalen Streitigkeiten wurde am o.a. Ort ein 24-jähriger Mann aus Salzgitter durch einen 25-jährigen Mann ebenfalls aus Salzgitter durch einen Schlage in das Gesicht verletzt. Das Opfer verlor einen Zahn und wurde dem Klinikum Holwede in BS zugeführt. Während der Sachverhaltsaufnahme störte ein 30-jähriger stark alkoholisierte Mann (AAK 2,53 Promille) aus Salzgitter die Massnahmen der Polizei. Gegen diesen Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Dieser Mann erschien wenig später auf der Dienststelle und verhielt sich weiter in ungebührlicher Weise. Auch für diesen Bereich wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Da diesem letztendlich nicht nachgekommen wurde, erfolgte eine Zuführung in den Gewahrsam der Polizei.

