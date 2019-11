POL-PPTR: Landespolizeiorchester spielt Adventskonzert im Dom -- Korrektur

Polizeipräsidium Trier

Das Adventskonzert des Polizeipräsidiums Trier ist mittlerweile eine Tradition in der ältesten Stadt Deutschlands. Am Dienstag, 3. Dezember, um 19 Uhr laden Polizeipräsident Rudolf Berg, die Hohe Domkirche und die Polizeiseelsorge in den Trierer Dom ein. Der Eintritt ist kostenlos. Um eine Spende für den Sozialdienst katholischer Frauen in Trier wird gebeten. Das Landespolizeiorchester unter der Leitung von Stefan Grefig, die Mezzosopranistin Judith Christ und Dom-Organist Josef Still sind die Höhepunkte des Benefizkonzertes, das in diesem Jahr zum 15. Mal in Trier stattfindet. Abgerundet wird das Programm mit Wortbeiträgen von Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim. Auf dem Programm stehen Werke u.a. von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms oder John Rutter. Wie gewohnt wird es neben den abwechslungsreichen Darbietungen des 37-köpfigen Landespolizeiorchesters mit seinem Dirigenten Stefan Grefig solistische Einlagen von Orchestermusikern, des Dom-Organisten und der Sängerin geben. Mit dem Benefizkonzert möchte sich die Polizei bei den Menschen der Region für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2019 bedanken. Der Dank ist wiederum mit einem Benefizanliegen verbunden. In diesem Jahr wird um Spenden für den Sozialdienst katholischer Frauen in Trier gebeten. Seit über 100 Jahren setzt sich der gemeinnützige Verein für hilfsbedürftige Frauen, Kinder und Familien in schwierigen Lebensphasen sowie sozialen und wirtschaftlichen Notlagen ein. Dazu bie-tet der Sozialdienst psychosoziale Beratung ebenso an wie die Betreuung und Beratung von Kindern, Frauen und Familien. Im Moment leben etwa 60 Frauen und Kinder in den Trierer Einrichtungen der Organisation. Polizeipräsident Rudolf Berg lädt die Bürgerinnen und Bürger herzlich zu diesem außergewöhnlichen Konzerterlebnis ein und würde sich freuen, wenn viele Menschen das Konzert im Dom besuchen.

