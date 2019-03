Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbrüche - Tatorte liegen 800m auseinander

Enger, Spenge (ots)

(um) In zwei Fällen fanden gestern, tagsüber, an der Dreyener Straße Einbrüche in Einfamilienhäuser statt. In beiden Fällen schlugen die bislang unbekannten Täter Fensterscheiben ein. In einem Fall in Spenge an der Dreyener Straße gelangten die Täter über die Terrassentür in das Wohnhaus und durchsuchten gezielt sämtliche Räume im Erdgeschoss. Die Angaben zum Diebesgut müssen noch erfolgen. In einem weiteren Fall in Enger an der Dreyener Straße schoben die Täter einen Rolladen hoch und gelangten über ein rückwärtig am Haus gelegene Fenster in das Gebäude. Angaben zum Diebesgut erfolgen hier ebenso später. Der Schaden insgesamt wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell