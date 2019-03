Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch an viel befahrenem Parkplatz

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Dienstag (19.3.), in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Im Obrock ein. Der Tatort liegt an einem viel befahreneren Parkplatz gegenüber eines Freizeitbades. Die Täter brachen ein Fenster im Erdgeschoss ein. Im Innern des Einfamilienhauses durchwühlten sie auf beiden Etagen Schubladen und Regale. Die Bewohner waren nur wenige Stunden abwesend. Die eingesetzten Beamten sicherten die Spuren. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter Telefon 05221 - 888 0 entgegen.

