Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Teilediebstahl an Kraftfahrzeugen - Teure Fahrhebel an Zugmaschinen ausgebaut

Löhne (ots)

(um) In der Nacht zum Mittwoch (20.03.) stahlen professionelle Diebe mehrere Fahrhebel aus Traktoren an einer Baustelle der A30 im Bereich Löhne-Gohfeld. Die Joysticks für Zugmaschinen der Marke Fendt bauten die bislang unbekannten Täter fachgerecht aus. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3.000.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

