Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Bulls MTB am Fahrradständer geklaut

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (19.3.), in der Zeit zwischen 7:55 Uhr und 16:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter an der Marktstraße ein rot-schwarzes Mountainbike. Ein 16-jähriger Schüler hatte sein MTB der Marke Bulls am Morgen mit einem Gliederschloss abgeschlossen. Als er am Nachmittag zurückkehrte, waren das Rad des Typs King Cobra Disc mitsamt dem Schloss verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Schließen Sie Ihr Rad immer an, nicht nur ab. Bestenfalls verwenden Sie zwei hochwertige Schlösser, mit dem Sie den vorderen und hinteren Teil des Rades inclusive Rahmen sichern können. Hinweise zur Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

