Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Wiederholt Plane an LKW aufgeschnitten

Bünde (ots)

(um) In der Nacht zum Mittwoch (20.03.) versuchten bislang unbekannte Täter erneut an einem LKW auf dem Autohof in Bünde an der Osnabrücker Straße Beute zu machen. Die Diebe schnitten dazu an dem Auflieger einer international tätigen Spedition die Plane auf und beschädigten einen Karton mit Ware. Der Schaden wird mit einer Höhe von etwa 500.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

