Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.02.2020

Peine (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Gemeinde Ilsede. In der Zeit von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 01:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kirchstraße ein. Sie durchwühlten das Mobiliar und entfernten sich anschließend unerkannt. Es wurde offenbar nichts entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

Eigentümer bemerkte Einbrecher

Am Sonntag, gegen 18:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Pechschwarte" gewaltsam einzudringen. Der Eigentümer des Hauses, welcher sich zu der Zeit im Haus befand, bemerkte die Einbrecher, bevor sie ins Haus gelangten. Sie flohen daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Alkoholisierter Fahrer verunfallte

Gemeinde Vechelde. Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Vechelder mit einem VW Golf die K71 aus Richtung Bettmar kommend in Richtung Sierße. Hierbei kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Er beschädigte einen Leitpfosten und einen Kilometerstein und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei konnte den Fahrer und das Fahrzeug wenig später durch Fahndungsmaßnahmen ausfindig machen und kontrollieren. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Dem Fahrer wurde im Klinikum Peine eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem Vechelder untersagt. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurden gegen den Fahrer eingeleitet.

Es entstand ein Schaden von etwa 3.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Eileena Wenzel

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: eileena.wenzel@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell