Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht am Fast-Food Restaurant- Flüchtiger stößt gegen parkenden Pkw

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (15.3.) wurden Polizeibeamte zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Blankener Straße gerufen. Gegen 20.00 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter sein blauer Mazda in einer Parklücke abgestellt. Gegen 02.10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, dass der Fahrer einen schwarzen Mercedes beim Ausparken gegen den geparkten Mazda gestoßen ist. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit zügiger Geschwindigkeit vom Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Mazda entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro am Heck des Fahrzeuges. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

