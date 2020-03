Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf Parkplatz- Fußgänger leicht verletzt

Enger (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (14.3.) kam es in Enger auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Ringstraße zu einem Unfall. Eine 70-jährige BMW-Fahrerin aus Enger befuhr den Parkplatz und beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug in eine Parklücke einzuparken. Beim Einparken kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einen 76-jährigen Fußgänger aus Enger, der sich rechtsseitig neben dem Pkw befand. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich an Schulter und Bein. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Zur Feststellung der genauen Unfallursache übernimmt das Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen.

