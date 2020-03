Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an PKW

Bünde (ots)

(mmb) Mutmaßlich durch Tritte erheblich beschädigt wurde in der Nacht zu Samstag (14.03.2020) ein silberner Nissan Micra, der auf dem Parkplatz des "Stadtgartens" in der Steinmeisterstraße abgestellt war. Die Schadenshöhe an Beifahrertür, Kotflügel, Heckklappe und Außenspiegel schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

