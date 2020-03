Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Verletzten- Radfahrer stößt gegen Transporter

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(sls) Auf der Lübbecker Straße in Mennighüffen kam es am Donnerstagvormittag (13.3.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Gegen 10.40 Uhr benutzte ein 20-jähriger Radfahrer aus Löhne verkehrswidrig den linken Gehweg in Richtung Hüllhorst. Zur gleichen Zeit beabsichtige der Fahrer eines Mercedes-Benz Transporter von der einmündenden Straße "Am Pfarrholz" auf die Lübbecker Straße einzubiegen. Mit geringer Schrittgeschwindigkeit tastete sich der 38-jährige aus Nienstädt mit seinem Transporter in den Einmündungsbereich hinein. Der Radfahrer erkannte den LKW zu spät und es kam, trotz eines Abbremsversuches, zu einem Zusammenstoß. Der 20-Jährige stürzte durch die Kollision und verletzte sich im Bereich des rechten Armes. Er wurde vorsorglich zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen berichteten vor Ort, dass der Radfahrer keinen Schutzhelm trug und zum Unfallzeitpunkt auch sogenannte "In-Ear-Stecker" in den Ohren hatte. Bei der Überprüfung der Verkehrssicherheit des Fahrrades wurde zudem durch die Polizeibeamten festgestellt, dass die Hinterradbremse keinerlei Bremsfunktion zeigte. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen zu diesem Unfall.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell