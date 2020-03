Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndungserledigung

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Der 64-jährige Mann, nachdem die Polizei am Nachmittag mit Hochdruck in Vlotho suchte, hat sich am Abend bei Angehörigen in Löhne gemeldet und konnte dort in Obhut genommen werden. Die Suche nach dem Mann ist damit eingestellt. Er wurde den Umständen entsprechend angetroffen und wird zur Zeit ärztlich überprüft. Die Polizei Herford bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche.

