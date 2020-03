Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwimmbadbesucher leistet Widerstand- Polizeibeamter verletzt

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagabend (10.3.) gegen 20.30 Uhr wurden Beamte der Polizei Herford zur Wiesenstraße gerufen. Hier befand sich innerhalb eines Schwimmbades eine männliche Person, die lautstark randalierte und das Personal belästigte. Durch die eingesetzten Beamten wurde dem augenscheinlich alkoholisierten 56-Jährigen aus Bad Oeynhausen ein Platzverweis ausgesprochen. Dieser Aufforderung wollte der Betroffene nicht folgen, sondern reagierte aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Als der 56-Jährige aus dem Schwimmbad geführt werden sollte, schlug dieser plötzlich einem der Polizeibeamten mit der Faust direkt ist Gesicht. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Betroffene weiterhin erheblichen Widerstand, in dem er mit Armen und Beinen um sich schlug. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten zur Polizeiwache Herford verbracht. Nach einer Blutprobenentnahme und Ausnüchterung durfte der Bad Oeynhausener das Gewahrsam wieder verlassen. Neben einer Strafanzeige wegen Widerstand erhält er auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Der verletzte Beamte konnte nach ambulanter Behandlung der Verletzungen im Gesicht und an der Hand das Krankenhaus wieder verlassen.

