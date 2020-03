Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung nach Vergewaltigung - Phantombild - Wer kann Angaben zur gesuchten Person machen ? - bitte kreisweit veröffentlichen -

(um) Die Kriminalpolizei ermittelt in einem besonderen Kriminalfall, indem ein bislang unbekannter Täter sein späteres Opfer über ein Dating-Portal kontaktierte. Nach diesem anfänglichem Kennenlernen über dieses soziale Medium trafen sich die Geschädigte und der unbekannte Tatverdächtige in einer Lokalität in Bad Oeynhausen. Hierbei stellte sich heraus, dass der unbekannte Tatverdächtige eine andere Person war, als sein Profilbild suggerierte. Nach einem Treffen zeigte die Geschädigte eine Vergewaltigungshandlung bei der Polizei an. Der Mann bedrohte zudem die Geschädigte, sofern diese jemandem über die Vergewaltigungshandlung berichten sollte. Der Tatzeitraum bezog sich auf das vergangene Jahr im August, September 2019. Dabei kam es unter anderem zu Körpervelrletzungsdelikten. Die Polizei Herford konnte nun ein Phantombild durch das LKA NRW anfertigen lassen. Das Bild zeigt das Gesicht des bislang unbekannten Täters. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat und fragt daher: Wer kennt die Person auf der Zeichnung oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise können an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Download Bildmaterial Internet Polizei Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-oeynhausen-vergewaltigung

