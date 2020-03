Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zwei Verletzte nach Vorfahrtsunfall auf Frieweg

Löhne (ots)

(um) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen (11.03.), gegen 07:30 Uhr, auf dem Frieweg in Mennighüffen - Holzbrede. Eine 29-Jährige fuhr mit ihrem Ford Focus auf dem Langenfohrn in Richtung der Kreuzung am Frieweg Holzbreder Weg. An dieser Ecke gilt die Vorfahrtsregelung "rechts vor links". Zur gleichen Zeit befuhr eine 55-Jährige mit ihrem VW Passat den Frieweg in Richtung Bergkirchener Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeug, wobei durch die Wucht des Aufpralls der PKW der Verursacherin auf das nahegelegene Privatgrundstück Ecke Holzbreder Weg erst zum Stehen kam. Ein Notarzt- und Rettungswagen versorgten die beiden verletzten Fahrerinnen noch vor Ort, bevor sie in die nahegelegenen Krankenhäuser transportiert werden konnten. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Beteiligten kamen aus Löhne. Der Schaden wird auf etwa 45.000.- Euro beziffert.

