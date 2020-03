Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter dringen in Doppelhaushälfte ein- Terrassentür aufgehebelt

Löhne (ots)

(sls) Am Montagabend (09.03.) erhielt die Leitstelle der Polizei Herford Kenntnis über ein Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Friedrich-Rückerts-Straße. Gegen 17.45 Uhr verließ die Bewohnerin das Haus. In der Tatzeit bis 21.40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf und drangen in das Haus ein. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Aus dem Haus nahmen sie diversen Schmuck mit. Genaue Angaben zu weiterem Diebesgut müssen noch ermittelt werden. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter. Das Kriminalkommissariat ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

