Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Autodiebstahl misslingt

Stadtlohn (ots)

In den Innenraum eines parkenden Wagens ist ein Unbekannter in Stadtlohn eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Täter das Firmenfahrzeug starten, scheiterte dabei jedoch. Das Geschehen hat sich zwischen Dienstag, 14.45 Uhr, und Mittwoch, 06.55 Uhr, an der Vredener Straße abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

